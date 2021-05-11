أخبار كورونا في مصر .. تعرف على إصابات ووفيات كورونا بالقليوبية

رفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وسط تزايد أعداد الإصابات على مستوى المحافظة يوميا، ورفعت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس، كما تجرى يوميا متابعة ودراسة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

أخبار كورونا في مصر.. إحصائيات القليوبية

وتقدم« الوطن»، إحصائيات كورونا في القليوبية ضمن أخبار كورونا في مصر وفي إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

عدد حالات كورونا.. القليوبية تسجل 31 إصابة جديدة

سجلت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بكورونا المستجد وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة بجانب 3 حالات من خارج المحافظة.

وبحسب البيانات فإن مركز بنها حقق أعلى نسبة إصابة بـ13 حالة ثم غرب وشرق شبرا الخيمة بـ5 حالات لكلا منهما، ثم كفرشكر بـ3 حالات وقليوب بحالتين، والخانكة والقناطر وطوخ بحالة لكل منهم، بينما حققت قها والعبور وشبين القناطر صفر إصابة بالفيروس.

عدد وفيات كورونا.. 3 حالات جديدة في 24 ساعة

فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة إثر مضاعفات كورونا لرجل وسيديتين بمستشفيات كفرشكر المركزي ومستشفي ناصر العام وحميات بنها، بينما سجلت 10 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا بالمحافظة صفر وفيات.

وبحسب البيان فإن المتوفين هم «ف. ع» 52 سنة من كفرشكر، و«ز. م» 75 سنة من غرب شبرا، و«ن. م» 56 سنة من شرق شبرا، ليبلغ عدد الوفيات بالمحافظة منذ بدء الجائحة وحتي الآن 1407حالة.

القليوبية تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من كورونا

وناشدت محافظة القليوبية مواطني المحافظة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار.

وأهابت المحافظة بأصحاب المطاعم والمحلات بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكدس المواطنين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تعرض المنشآت للعقوبات الواردة فى قرارات مجلس الوزراء.