تطوير العشوائيات: تسليم وحدات حدائق أكتوبر بعد تطويرها على أعلى مستوى

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح مشروع حدائق أكتوبر، الذي عمل صندوق تطوير العشوائيات على تطويره، وتم تسليم وحدات سكانية مجهزة على أعلى مستوى.

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية extra news وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المشروع يشابه المشروعات الاستثمارية في مصر وهذا من أجل تحسين حياة الأهالي في المنطقة غير الآمنة، لافتا إلى أن الدولة زودت المشروعات على الرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 2500 وحدة ويجرى الاستعداد لبناء 2500 وحدة أخرى، حيث تم بناء 240 ألف وحدة، من أجل الأشخاص الذين يعيشون في المناطق غير الآمنة.

وأعلن صندوق تطوير العشوائيات عن الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالي 357 منطقة، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، ويتم العمل حاليا على 45 منطقة بنهاية العام الجاري بتكلفة إجمالية 39 مليار جنيه مصري.

وأورد الصندوق في بيان له أن هناك نحو 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، وهي تمثل 37% من العمران متوقع الانتهاء منها بحلول 2030 وسيتم تطوير 30 سوق عشوائي من إجمالي 1150 بتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه.