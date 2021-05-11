«مسحراتي المحروسة» في فيديو «حب مصر»: راسك مرفوعة في السماء

استعرض برنامج «مسحراتي المحروسة»، الذي يُعرض على منصة «البلاتفورم»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطوعة «في حب مصر»، قال فيها المسحراتي: «حب مصر ابتدى فيا بالكاف والنون، قلبى الصغير فتح أبواب تساعى الكون، ولقيتنى فى عشقها المكنون»

وأضافت المسحراتي، خلال الفيديو الكرتوني المُصور: وحملت الحلقة الجديدة عنوان «في حب مصر»، حيث قال المسحراتى: «لا كل من رص الكلام شاعر، ولا كل من ركب الفرس خيال، الأم نبع الحب ومشاعر فوق الغنا الشعبى والموال، الأم دى مدرسة واحنا تلامذة عيال، ومعلمنا الأدب الحلو من البطال».

وتابع: «أم البنات الأمرات ومصنع الأبطال عدت جميع المحن وخرجت أجيال يا مصر أمى حبك فى دمى لمينى لمى وارقينا سمى يا مفرحانى وشية همى أبوس ايديها الطيبة وابوس على راسها وابوس ايدين اللى حصد غلتها ودرسها وابوس ايدين اللى بنى وإيدين مدرسها والعامل العرقان والمهندسة مرفوعة راسك فى السما ومشرفا ناسها».

وتتعاون منصة البلاتفورم في تنفيذ هذا البرنامج، مع المجلس القومي للمرأة، وتدور فكرته حول مسحراتي يجوب شوارع القاهرة التاريخية، ويقوم بإيقاظ سكان المنطقة من أجل السحور وهو يسرد تاريخ تلك المناطق المهمة، ومن أبرز المعالم التي يرصدها البرنامج مناطق الجامع الأقمر ومسجد الغوري وشارع المعز لدين الله الفاطمي.

البرنامج يتضمن العديد من المشاهد التي تؤديها شخصيات كرتونية، مع عدة أشعار من كلمات إبراهيم الرفاعي، ومن إخراج الدكتورة زينب زمزم، ولحن وغناء مجدي الرشيدي.