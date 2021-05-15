في الدراما أحلى.. 6 نجوم حررهم «الاختيار» من سجن الكوميديا كلهم أبكونا

جاء الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، ليحرر هؤلاء النجوم من سجن الكوميديا، ويقدمهم للجمهور في أدوار درامية مفاجئة للجميع وليس لجماهيرهم ومتابعيهم فقط، خاصة بعدما نجح هؤلاء النجوم على مستوى الدراما أيضا، وكانوا السبب في بكائنا لأكثر من مرة طيلة الشهر الكريم، تأثرًا بالمصداقية والبراعة التي جسدوا بها شخصياتهم.

أحمد مكي

ويأتي في مقدمة هؤلاء بالطبع النجم أحمد مكي، حيث جسد بمسلسل «الاختيار» ضابط أمن وطني، ابتعد فيه عن الشخصيات الكوميدية، التي اشتهر بتقديمها طيلة مشواره الفني الماضي، ورغم ذلك كان واحدا من أفضل الممثلين خلال هذا الموسم الرمضاني بشهادة الكثير من النقاد وخبراء الصناعة وبالطبع الجماهير، التي تساءلت بعد هذه البراعة التي قدمها مكي، لماذا لم يتخذ تلك الخطوة منذ سنوات ويقدم أعمالا درامية إلى جانب أعماله الكوميدية الناجحة أيضا؟، خاصة بعدما أظهر أنه قادرا على تجسيد كل الألوان الفنية المتنوعة والمختلفة.

أشرف عبدالباقي

المفاجأة الثانية من صناع مسلسل «الاختيار» للجمهور خلال هذا الموسم الرمضاني، كانت في الاستعانة بالنجم الكوميدي أشرف عبدالباقي، لتجسيد شخصية الشهيد اللواء محمد جبر مأمور قسم كرادسة، ضمن أحداث العمل.

وقد كان النجم الكوميدي على الموعد، واستغل تلك الفرصة لتقديم عدة مشاهدة تراجيدية مليئة بالشجن والأحداث المؤثرة، بالأخص مشهد الاستشهاد، جعلت منه متصدرا لتريندات كل مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام التي عرضت بها الحلقات التي ظهر فيها.

ماجد الكدواني

وبعد حوالي 20 حلقة أو أكثر من المسلسل، فوجئ جمهوره بإطلالة أكثر من عظيمة للنجم الكوميدي ماجد الكدواني، مجسدا شخصية لواء بالأمن الوطني، يمتاز بالصرامة والجدية وبعيدا كل البعد عن طبيعة الشخصيات الكوميدية، التي اشتهر بتقديمها خلال أعماله، ولم يخرج عنها إلا في عدد قليل منها كان من بينهم فيلم «تراب الماس».

هشام ماجد

وكشفت الحلقة الحادية عشرة من المسلسل عن مفاجأة سعيدة لكل متابعيه، حينما وجدوا أمامهم النجم الكوميدي هشام ماجد، أحد ضيوف شرف الحلقة، مجسدا دور ضابط موكل رفقة مجموعة من زملائه بعدد من العمليات التي ستنفذ ضد العناصر الإرهابية، والذي نجح بخفة دمه المعتادة في رسم ابتسامة لطيفة ممزوجة بمشاعر من الشجن والتأثر على وجوه متابعي المسلسل، بالأخص المشهد الذي تحدث فيه مع والداته عبر مكبر صوت الهاتف.

نضال الشافعي

ولم تقتصر مفاجآت المسلسل عند هذا الحد، حيث كشفت حلقات الثلث الأخير من العمل، عن نجم كوميدي آخر استعان به مخرج المسلسل بيتر ميمي، لتجسيد واحد من أصعب المشاهد التراجيدية بالعمل، مشهد استشهاد الرجل السيناوي البدوي على يد العناصر الإرهابية نتيجة لتعاونه مع جيشنا المصري.

ورغم أنه مشهد حزين للغاية وفي نفس الوقت يحتاج إلى قدرات كبيرة من مؤديه بسبب اللكنة البدوية التي يتحدث بها، إلا أن نضال الشافعي بشهادة النقاد والمتابعين، استطاع أن يقدمه بشكل أكثر من رائع، ونجح في التأثير في نفوس كل من شاهدوه لدرجة جعلتهم يبكون بعد أن أعدمه العناصر الإرهابية رميا بالرصاص.

أحمد حلمي

وحين ظن الجميع أن مفاجآت المسلسل بهذا الشأن انتهت، قدم صناع العمل واحدة من أفضل مفاجآته بظهور النجم الكوميدي أحمد حلمي، ضمن أحداث الحلقة 29 من عمر المسلسل، مجسدا شخصية والد فتاة صغيرة استشهدت بسبب إحدى العبوات الناسفة للعناصر الإرهابية، خلال تواجدهما بأحد الشوارع.

وفي مشاهد صغيرة اجتمع فيها «حلمي» مع بطل المسلسل النجم كريم عبدالعزيز، نجح في نقل مشاعر حرقة الأب على وفاة ابنته التي لا يحب أكثر منها في هذا العالم، ليبكي متابعي المسلسل ويؤثر فيهم بشكل كبير.