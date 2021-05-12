10 نصائح من القومي للبحوث لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي في العيد

مع إعلان دار الإفتاء المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان 2021، وأن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك ٢٠٢١، كشف المركز القومي للبحوث عن عدد من النصائح للمواطنين بشأن تجنب تناول الحلويات بكميات كبيرة وبخاصة «الكعك و البيتي فور»، موضحا أضرار تناول تلك الأصناف بكميات كبيرة خلال فترة إجازة العيد .

الصيام فرصة للتخلص من الدهون الزائدة

وقال القومي للبحوث: «إن الصيام يعتبر فرصة جيدة للجسم عامة للتخلص من الدهون الزائدة في الدم، وللمحافظة على وزن الجسم عامة ولتجنب حدوث أي اضطرابات في الجهاز الهضمى في أول أيام عيد الفطر يجب علي الجميع اتباع النصائح الغذائية الآتية:

- يجب مراعاة التدرج في التحول من مواعيد تناول وجبات رمضان إلى مختلف وجبات العيد من خلال تنظيم تناول الوجبات الغذائية خصوصا وجبة الإفطار .

- يجب تناول عدد من الوجبات الخفيفة وبكميات صغيرة مثل وجبة الإفطار، حيث يفضل تناول كوب لبن خالى أو قليل الدسم وكذلك قطعة جبن قليل الدسم و مع تناول بعض الخضروات مثل الخيار وربع رغيف خبز اسمر.

- يجب عدم تناول الطعام بسرعة بعد الإفطار حيث يجب مضغ الطعام جيدا، وذلك لأعطاء المعدة الفرصة حتي لا يحدث تلبك ولتسهيل عملية الهضم.

- يجب عدم الإفراط في تناول الحلويات يوم العيد.

- يؤدى الإفراط فى تناول حلوى العيد إلى أرتفاع الدهون والسكر في الدم بالإضافة إلى أمراض القلب.

- يجب عدم تناول حلوى العيد المصنعة من الزيوت المهدرجة لخطورتها على الصحة.

- يفضل تناول الترمس المنبت في أول أيام العيد و كذلك الحلبة المنبتة لفوائدهما الغذائية والصحية الكثيرة.

- يجب شرب الماء وبكثرة وكذلك تناول الخضروات والفواكه لإحتواىها على كميات كبيرة من المياه مثل الخيار.

- يفضل تناول والإكثار من الشاى الأخضر، فهو يعمل على زيادة حرق الدهون وكذلك التخلص من المياه الزائدة.

- يجب الإكثار من شرب النعناع و الحلبة والقرفة، لأنهم مشروبات تساعد على الهضم وخفض مستوى السكر والكوليسترول فى الدم.