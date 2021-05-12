استشاري مناعة: 3 أسباب لزيادة الوفيات والإصابات من موجة كورونا الثالثة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الفترة الماضية تشهد تزايدا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكذلك أعداد الوفيات، موضحا أن الدولة حذرت من هذه الزيادة في ظل 3 أسباب زادت من الإصابات وهي وجود عزومات في شهر رمضان الكريم مع فتور الناس بسبب وجود الوباء منذ سنة وشهرين.

وأضاف «الحداد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن السبب الثالث لتزايد الإصابات هو أن شهري أبريل ومايو يشهدان تغير فصول ونشاط الفيروسات، وهذا كله سب في زيادة الوفيات والإصابات في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن التكييف الداخلي المركزي الخاص بالمولات يتواجد في أماكن مغلقة ويغير الهواء من خلال أخذه من الغرف وليس من الهواء الطلق، ما يزيد فرص نقل العدوى، مؤكدا أن المروحة والتكييف المنزلي يساهم في نقل رذاذ الشخص المصاب بـ كورونا، ما يزيد فرص إصابة باقي أفراد المنزل بكورونا، ناصحا بتطبيق التهوية الطبيعية مع ضرورة التنظيف باستمرار، موضحا أن التكييفات بها أتربة متراكمة لذا يجب تقليل استخدام التكييفات في الوقت الحالي لأن هذا يؤثر سلبا على الأشخاص وينقل بكتيريا وغيرها من الفيروسات الضارة.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة: «بلاش تجمعات في المول والخروج في أماكن مغلقة لأننا في ذروة الموجة الثالثة واستخدام المراوح غير مرحب به لو في شخص مصاب بكورونا في البيت لأنها هتنقل الهوا داخل البيت، ودخول الشمس مهم في البيت عشان التخلص من أي عدوى ورذاذ».