بلينكن: الفلسطينيون والإسرائيليون بحاجة إلى القدرة على الحياة بأمن

قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى القدرة على الحياة بأمن وأمان، داعيا في اتصال بنظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي جميع الأطراف لتهدئة التوترات.

من جانبه، أكد أشكينازي، حق إسرائيل في الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها ولن تسمح بمحاولة المساس بأمن مواطنيها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، علق على الأحداث الجارية في فلسطين، معتبرا أنه تحت حكم خلفه جو بايدن أصبح العالم أكثر عنفا لأن عدم دعمه لإسرائيل يؤدي لهجمات جديدة على الحلفاء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال ترامب إنه «يجب على الولايات المتحدة أن تقف دائما إلى جانب إسرائيل، وعلى الفلسطينيين أن ينهوا العنف والإرهاب والاعتداءات الصاروخية.

وشدد الرئيس الأمريكي السابق، على أن بلاده ستقف دائما إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

«ترامب» يصف النائبة إلهان عمر بـ«المجنونة» المعادية للولايات المتحدة

وأضاف ترامب، أن الديمقراطيين يقفون إلى جانب المجنونة المعادية للولايات المتحدة النائبة إلهان عمر وغيرها من الذين يهاجمون إسرائيل التي تتعرض لاعتداءات إرهابية.