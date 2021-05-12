نضال الشافعي ينشر فيديو من كواليس «إحنا مش بتوع حداد» بميدان التحرير

حرص الفنان نهاد الشافعي على مشاركة جمهوره كواليس أغنية «إحنا مش بتوع حداد»، التي تم تصويرها في ميدان التحرير، والتي ستعرض بعد نهاية الحلقة الأخيرة من المسلسل.

ونشر «الشافعي» فيديو يظهر فيه أبطال الجزأين الأول والثاني من مسلسل الاختيار، وفي مقدمتهم الفنانون كريم عبدالعزيز وأمير كرارة، وإياد نصار وبشرى إضافة لـ نضال الشافعي، معلقا: «إحنا مش بتوع حداد .. إحنا بركان غضبه قاد .. حق كل شهيد هيفضل في رقابتنا وليه ميعاد.. من كواليس تصوير الحلقة الأخيرة لمسلسل الاختيار 2».

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قررت إغلاق ميدان التحرير، من مساء الأحد وحتى الساعة الخامسة صباح الاثنين الماضي، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض الأعمال داخل الميدان.

مسلسل الاختيار هو واحد من الأعمال الوطنية المهمة والتى تم تقديمها على جزئين منفصلين الأول كان بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار ومحمد إمام وكريم محمود عبد العزيز وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

أما مسلسل الاختيار 2 فهو بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار وسلوى عثمان وهادي الجيار وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم كريم فهمي وأحمد فهمي ونضال الشافعي وهو من تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي.