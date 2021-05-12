مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 30.. هل يفقد محمد رمضان «حلاوتهم»؟

ينتظر جمهور مسلسل موسى الحلقة 30، التي تشهد مصير «المعلمة حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب، بعد أن سقطت من شرفتها عقب اندلاع حريق كبير في سوق باب اللوق طال البيوت ومنها شقة «موسى»، الفنان محمد رمضان، لترمي أبنائها من الشرفة لخادمتها «مسعدة» قبل أن تسقط من الشرفة في مصير مجهول، لذا يتساءل متابعو المسلسل عن مواعيد مسلسل موسى الحلقة 30 والأخيرة، اليوم الأربعاء.

مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 30

الحلقة 30 من مسلسل موسى، تعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 6:30 مساءً، بينما إعادتها الأولى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية 11 صباحا، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، وسيد رجب، وهبة مجدي.

كما أن تردد فضائية «dmc» هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتحاول «حلاوتهم» أن تنقذ أطفالها الأربعة، من خلال رميهم من شرفة المنزل إلى خادمتها «مسعدة» لتقيهم شر النيران، لكنها سقطت بعد ذلك من شرفة المنزل بسبب الحريق، وسط صراخ من خادمتها، فعل تنجو من النيران أم تلقى مصرعها؟.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.