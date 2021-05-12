تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2021 بالإسكندرية 

«موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 بالإسكندرية»، كان السؤال الأكثر طرحا من أبناء المدينة الساحلية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر محركات البحث موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسكندرية، وذلك بعد إعلان البحوث الفلكية أن أول أيام العيد سيوافق يوم غدا الخميس 13 مايو الجاري.

ويرصد «الوطن»، موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسكندرية، وفقاً لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، في إطار الخدمات المقدمة للقراء على مدار الساعة.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسكندرية.. الساعة 5:31 صباحا

ووفق الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإسكندرية، سيكون في تمام الساعة 5:31 صباحًا، يعقبها أداء خطبة قصيرة للإمام المُعين من وزارة الأوقاف، وذلك وسط مراقبة شديدة لمنع التزاحم، حيث شددت وزارة الأوقاف على المصلين بضرورة اتباع علامات التباعد الموجودة بالمساجد، بحيث لا تقل المسافة عن متر، وتجنب السلام والأحضان خلال صلاة عيد الفطر 2021، منعا لانتشار فيروس كورونا.

صلاة عيد الفطر 2021 في الإسكندرية بالمساجد الكبرى

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت فى وقت سابق أماكن صلاة عيد الفطر 2021 في الإسكندرية وسائر محافطات مصر، حيث ستقام الصلاة داخل المساجد الكبرى فقط والتي حددتها كل محافظة، مع وضع ضوابط للمصلين، للوقاية من خطر فيروس كورونا، والتى من أهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، واصططاب السجادة الخاصة بكل مواطن.

كما منعت وزارة الأوقاف، صلاة عيد الفطر 2021، في الخلاء، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

ضوابط حضور صلاة عيد الفطر بالإسكندرية

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.

6. فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

7. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

8. التنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

تكليفات برصد أي مخالفات في عيد الفطر

من جهته، أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، تكليف غرفة عمليات المديرية والتي يترأسها بضرورة تكثيف عملها في هذه الأيام لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء خطبة الجمعة فى 14 مايو الجاري.