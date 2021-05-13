تفاصيل شراء أصحاب الأعمال مدة سابقة لمدد الاشتراك بالتأمينات

​​أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لأصحاب الأعمال طلب شراء مدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أو حساب مدة سابقة، ضمن مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي، بالنسبة لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، مع توفر الشروط التالية:

- أن تكون سنوات كاملة.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

خطوات الخدمة

حددت الهيئة القومية للتأمينات عدة خطوات لشراء مدد سابقة، كالتالي:

- يتقدم المؤمن عليه بطلب الحساب علي النموذج رقم 8 المرفق هنا، من اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019.

- يوقع المؤمن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة.

- يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة، وفقًا لإحدى الطرق الآتية:

دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب، بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

لا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا إلا إذا سدد أول قسط للهيئة، قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

- لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنه يتوجب على الجهة التى قدم إليها الطلب أن تقيد الطلب في السجل المعد لذلك، ومراجعته من واقع ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه، وتقديم الطلب للمكتب المختص للمراجعة، والاحتفاظ بالصورة الأخرى، كما يلتزم صاحب العمل بإرسال الأصل وصورتين إلى مكتب الهيئة المختص.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كان صاحب العمل قطاع خاص ولا يوجد به جهاز تأمين اجتماعي، يحفظ أصل الطلب بملفه التأميني بمكتب الهيئة المختص، ويوافي صاحب العمل بصورة من النموذج، لتسليمها للمؤمن عليه، لافتة إلى أنه في حالة السداد بالتقسيط، يتوجب عليه أن يقتطع من أجر المؤمن عليه قيمة القسط، ويوردها مع الإشتراك الشهرية للهيئة، لمكتب هيئة التأمينات المختص.