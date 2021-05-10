المستندات المطلوبة لحصول أصحاب الأعمال الحرة على وحدات الإسكان الفائضة

إقبال كثيف تشهده الوحدات السكنية، التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من قبل المواطنين، فور الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة.

ويتسابق المواطنون الراغبون في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح، على الذهاب لمكاتب البريد لشراء كراسة الشروط، ومن ثم سداد مقدم الحجز، واستكمال إجراءات الحجز.

وخلال الفترة الماضية وافق مجلس الوزراء على قواعد محدثة لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة «الفائضة»، وذلك للجهات والأفراد.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويتساءل المواطنون أصحاب الأعمال الحرة، عن المستندات المطلوبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي الفائضة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» المستندات المطلوبة لحصول أصحاب الأعمال الحرة على شقق الإسكان الاجتماعي الفائضة.

المستندات المطلوبة لحصول أصحاب الأعمال الحرة على شقق الإسكان الاجتماعى الفائضة

1- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

2- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

3 - شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، علمًا بأن هذا الشرط غير إلزامي.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى الفائضة

وتتفق شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعي غير المباعة أو الفائضة، مع شروط الحصول على الوحدات السكنية والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط، وفقًا لمجلس الوزراء.

ومن أبرز شروط الحصول على تلك الشقق: ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر»، قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة، والتي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.