"التطوير المهني" بجامعة أسوان يتواصل مع أصحاب الأعمال بالمحافظة

عقد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان، بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، اليوم، جلسة نقاشية تحت عنوان "المائدة المستديرة"، حول "تعيين الخريجين الجدد من ذوي المؤهلات العليا- الممارسات والاتجاهات الحالية"، بحضور عدد من كبار أصحاب المصانع والشركات في أسوان، وبالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية.

قال غلاب، إنه عقدت الجلسة عبر الإنترنت باستخدام برنامج (Zoom)، اتباعا للإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الجامعة، حرصا على سلامة العاملين بالجامعة، وفي إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه يهدف النقاش إلى معرفة آراء أصحاب الأعمال، ومعرفة مدى قدرتهم علي توفير فرص عمل لائقة للخريجين الجدد في المحافظة، وفي مختلف القطاعات الصناعية والابتكارية، والعمل على التواصل مع وضع آليات لإتاحة فرص التوظيف لدى الخريجين الجدد، مشيرا إلى أهمية عرض ومعرفة مقترحات الخريجين، من أجل خلق مزيد من فرص العمل، وفتح فرص غير تقليدية بسوق العمل تساعد على الابتكار.