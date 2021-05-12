موظف بشركة اتصالات ينتقم لفصله: «اتفق مع عاملي نظافة وسرقوا الخزنة»

كشفت أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن الوادي الجديد ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة الخارجة من مدير فرع أحد شركات الاتصالات، أنَّه حال فتحه الفرع اكتشف أن الباب الرئيسي مفتوح وباب الخزينة مفتوح ومُثبت به المفتاح الخاص بها وسرقة (مبالغ مالية من داخلها - جهاز DVR الخاص بمنظومة كاميرات الفرع).

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدفهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قرر أحد المتهمين بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين لرغبته في الانتقام من إدارة الشركة المشار إليها لفصله من العمل، وأنه تحصل على المفتاح الخاص بالفرع عن طريق مغافلة صديقه عامل نظافة بفرع الشركة، واستخرج نسخة عليه منذ شهر، ثم وفر ملابس خاصة بالعاملين بالفرع عبارة عن «تيشيرتين» وسلمها للمتهمين الآخرين وحدد لهما مكان جهاز وحدة تسجيل كاميرات المراقبة ومكان مفتاح الخزينة.

واعترف المتهمان، أنَّهم بتاريخ الواقعة توجه ثلاثة متهمين منهم مستقلين دراجة نارية إلى الفرع، وفتح أحدهم الباب الرئيسي وتحصّل على مفاتيح الخزينة وفتحها واستولوا على مبلغ مالي، ونزع أحدهم وحدة التسجيل الخاصة بالكاميرات، ثم تخلصوا من الملابس ووحدة التخزين بإلقائهما بأحد المصارف المائية واقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه وإنفاقهم باقي المبلغ.