تطهير أحواض محطة المعالجة بمدينة دهب للقضاء البعوض والناموس

قال اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من رش وتطهير أحواض محطات المعالجة للقضاء على ظاهرة انتشار البعوض والناموس، التي كان يعاني منها سكان المدينة منذ بداية فصل الصيف من كل عام.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للإشراف على استخدام المواد الخاصة بالرش ونظافة الأحواض، ونقل المخلفات الصلبة الناتجة عنها أولا بأول حتى لا تنبعث منها رائحة كريهة ولا تتسبب في انتشار الناموس.

حملات تطهير بكافة القرى والتجمعات البدوية التابعة للمدينة

وأوضح رئيس المدينة أنه من المقرر أن يجري شن حملات رش بكافة القرى والتجمعات البدوية التابعة للمدينة، لمواجهة الناموس والبعوض والتي قد تسبب في انتشار الأمراض، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، وفرق مكافحة ناقلات الأمراض.

اتخاذ إجراءات الوقاية للقضاء على أماكن تكاثر الناموس والبعوض

وأضاف أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثر الناموس والبعوض، مثل اكوام وتجمعات القمامة في الشوارع والصناديق، وذلك خلال شن حملات نظافة، ورفع المخلفات من صناديق القمامة أول بأول على مدار اليوم ، إضافة إلى تغيير غطاء أكثر من مطبق " بلاعات" على الطرق وأمام المنازل والمدارس وذلك لتلافى انبعاث الحشرات الناقلة للأمراضـ وحدوث أي حوادث نظرًا لعدم انتظام المناسيب بين الطريق ومطابق الصرف الصحي .

على جانب أخر، أجرى رئيس المدينة اجتماعًا مع مشايخ القبائل البدوية بحضور الشيخ سليمان عطيوي عضو مجلس النواب، لمناقشة تجميل ودهان أسوار المنازل بشوارع منطقة العصلة. الكي تتماشى المنطقة مع رؤية وخطة المحافظة الخاصة بتطوير مدينة دهب ,