محافظ جنوب سيناء: تطوير مدينة دهب منتصف العام الجاري

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث مشروعات تطوير مدينة دهب، في إطار إعلان المحافظ لعام 2021 عام تطوير مدينة دهب.

استعراض مشروعات تطوير مدينة دهب

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع مقترح المشروعات الخاصة بتطوير مدينة دهب، والتي يتضمن إنشاء صالة رياضية متنوعة، وأعمال تجميل وتشجير، وأعمال أخرى متنوعة، على أن يجرى تطوير المدينة على مراحل مختلفة، كل مرحلة ترتبط بتوقيتات زمنية معينة.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع أنه سجرى البدء في المشروعات الخاصة بمدينة دهب في منتصف العام الجاري، تواكبًا مع الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل.

تطوير مدينة رأس سدر عقب الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك

أعلن محافظ جنوب سيناء، أنه سيجرى البدء في تطوير مدينة رأس سدر، عقب الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك، على أن تبدأ أعمال التطوير بمشروع تطوير شاطئ المدينة، بطول 1.6 كيلو متر، وتبلغ تكلفته التقديرية 10 ملايين جنيه، ليكون متنفسًا عامًا لأهالي مدينة رأس سدر وزائريها.

حضر الاجتماع اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، ورئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومدير شرطة المرافق، ومدير الطب البيطري، ومدير عام مديرية الزراعة، ومدير إدارة المتابعة الميدانية.

وعقد محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة بنود التعاقد مع شركة الحراسة لمقصد العائلة.

وأكد المحافظ أن المسرح المفتوح بمقصد العائلة، سيفتح أبوابه لاستقبال المواطنين وزائريها بالمجان، خلال إقامة الحفلات القومية والتراثية، مشددًا على قيام الشركة بتوفير فرص العمل لأبناء طور سيناء.

وطالب محافظ جنوب سيناء الشركة، بأن تكون الأسعار للمناطق الترفيهية والخدمات المقدمة للمواطنين مخفضة وتناسب مواطني مدينة طور سيناء، وأن يجرى عرض قائمة الأسعار على المحافظة وعدم تطبيقها قبل الموافقة عليها.

وأشار المحافظ إلى أن القيمة الإيجارية للمحال لا تزيد على القيمة المقررة في شارع 306، وبالنسبة للماركات العالمية «براندات» يجرى التعامل بالأسعار المقررة أسوة بالمحافظات الأخرى.