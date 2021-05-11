محافظ جنوب سيناء يوجه بتوفير زي موحد لعمال النظافة في الطور

وجّه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوفير زي موحد و حذاء لعمال النظافة على مستوى مدينة الطور، دعمًا من المحافظة لهم.

وناشد «فودة»، ملاك المحلات بشارع 306، والمواطنين والزائرين بضرورة الحفاظ على ما جرى إنجازه من مشروعات خدمية بمدينة الطور، لتوفير أماكن الترفيه، والالتزام بوضع القمامة في الصناديق التي جرى توفيرها، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامتهم.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال الجولة التفقدية التي قام بها للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمدينة الطور وتفقد خلالها شارع 306 ومقصد العائلة.

تهنئة بعيد الفطر

وفي ذات السياق، التقى المحافظ خلال الجولة، بعدد من عمال النظافة التابعين لمجلس مدينة طور سيناء، مشيدا بمجهوداتهم للحفاظ على المظهر الحضاري بمنطقة شارع 306 ومقصد العائلة، كما قام بتوزيع عيدية عيد الفطر عليهم.

المحافظ يتابع أعمال التشطيبات النهائية لـ«مقصد العائلة»

وتابع المحافظ، خلال الجولة أعمال التشطيبات النهائية لـ«مقصد العائلة»، المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، كامتداد له.

وأكد، أن تلك المشروعات توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وإحياء التراث السيناوي، مضيفًا أن مقصد العائلة مكاناً ترفيهياً للعائلات بمدينة الطور.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق حمام موسى بطول 3.2 كم، بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء، قائلا: إن طريق حمام موسي سيكون نقلة نوعية وحضارية كبيرة في الارتقاء بمنظومة الطرق الجاري تنفيذها، ورفع كفاءتها بمدينة طور سيناء، لكونه أهم الطرق التي تسهل حركة السيارات والمركبات، لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش طور سيناء وواحة حمام موسى، مرورًا بشارع الشهيد أحمد حمدي الذى يؤدى إلى مدينتي شرم الشيخ وأبو رديس، موضحًا أنه جرى تصميم الطريق في ااتجاهين، حارتين يمين وحارتين يسار ويتوسطها جزيرة، وممشى على جانبي الطريق وتزويده بزراعة أشجار النخيل وأعمدة إنارة حديثة.

الجولة التفقدية

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس حازم يوسف رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، وعددًا من القيادات التنفيذية.