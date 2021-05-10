محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بجميع مدن المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، ومديري الإدارات المالية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، ووجه بسرعة الانتهاء من المراحل النهائية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لقرب انتهاء العام المالي.

وأكد على ضرورة تركيب كاميرات بمقصد العائلة بمدينة طور سيناء المزمع افتتاحه في 12 مايو الجاري، وكاميرات بمديرية الإسكان بالمحافظة، لضبط الحالة الأمنية.

رصف طريق منطقة بئر زغير بمدينة نويبع

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع رصف طريق منطقة بئر زغير بمدينة نويبع، وإصلاح طريق مجرى السيل، وموقف ساحة انتظار السوق الحضري بطور سيناء، استعدادًا لتشغيله، كما اطلع على موقف توريد معدات الحملة الميكانيكية بالديوان العام، وموقف تطوير كورنيش رأس سدر، ووجه المحافظ أن يجري البدء بأعمال التطوير عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الزراعية التي جرى الاتفاق على تنفيذها خلال جولة وزير الزراعة بمدينة الطور، وتتضمن مشروع الـ50 فدان بطور سيناء، و الحقل الإرشادي ببئر أبو كلام، و مزارع تسمين الدواجن، ومزارع الدجاج البياض، ومزرعة الزيتون الإرشادية، ومركز تجميع الألبان وجميعهم بمدينة طور سيناء.