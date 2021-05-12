الكشف على 1373 مريضا بقافلة طبية بقرية «39 الدرافيل» في الدقهلية

وقعت مديرية الصحة بالدقهلية الكشف الطبي علي 1373 مريضا خلال يومين في القافلة الطبية العلاجية التي نظمتها بقرية «39 الدرافيل»، مركز بلقاس، في إطار خطة مديرية الصحة لشهر مايو 2021 لاستمرار مسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمه صحية للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

10 عيادات طبية تشارك في قافلة طبية

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن قافلة علاجية مجانية تم إطلاقها لقرية 39 الدرافيل مركز بلقاس خلال يومي 10،11 مايو 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1373 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة وهي: «2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، جلدية ، أسنان ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة».

وأضاف مكي في تصريح صحفي، أن البيان الختامي للقافلة تضمن توقيع الكشف الطبي علي 309 باطنة، و371 أطفال، و201 عظام، و202 جلدية، و85 أسنان، و52 جراحة، و153 نسا وتنظيم أسرة.

خدمات أخري قدمتها قافلة طبية لصحة الدقهلية

وأشار إلي توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 316 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 163حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 146 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 12 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد 7 قرارات نفقة ألدولة.

يذكر أن خريطة شهر مايو للقوافل العلاجية في الدقهلية تشمل 6 قوافل وهي: قرية «هلا» مركز ميت غمر يومي 3، 4 مايو، وقرية «39 الدرافيل» مركز بلقاس يومي 10، 11 مايو، وقرية «القيطون» مركز ميت غمر يومي 17، 18 مايو، وقرية «ابو المعاطي الباز» مركز بني عبيد يومي 24، 25 مايو، وقرية « 30 بصار» مركز بلقاس يومي 28، 29 مايو.