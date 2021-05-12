ناقد فني: «الاختيار 2» الأفضل بدراما رمضان.. جمع كبار النجوم والوجوه الجديدة

قال الناقد الفني محمود قاسم، إنَّ موسم مسلسلات رمضان 2021 تميز بوجود عدد كبير من الأعمال الدرامية بعكس المواسم السابقة ومشاركة عدد كبير من النجوم وظهورهم على شاشة التليفزيون، الأمر الذي شكل عنصر جذب للمشاهدين، فضلًا عن وجود مسلسلات تناولت أحداث العنف والأعمال الإرهابية وتضحيات وبطولات رجال الأمن كما جاء في مسلسل الاختيار2.

كريم ومحمد ممدوح ومحمد فراج الأفضل في رمضان

وأضاف محمود قاسم لـ«الوطن» قائلًا: «ما يميز مسلسل الاختيار أنه يتحدث عن فترة زمنية صعبة مررنا بها وشهود عليها، ويكشف بسالة وجسارة التضحيات التي يقوم بها الضباط لحماية الوطن مع مزج القصص والحكايات الإنسانية بالعمل».

وأشاد «قاسم» بأداء الفنان كريم عبدالعزيز وتجسيده شخصية الضابط زكريا يونس، ونجاحه في قدرته على الإلمام بكل التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالدور بما ساهم في جعل أداءه سلسًا وممتعًا.

أفضل الوجوه الجديدة كانت من نصيب «الاختيار2»

وأشار «قاسم» إلى أن مسلسل الاختيار2 يحسب له تقديم عدد من الوجوه الجديدة وإعادة اكتشاف وجوه أخرى وتقديمها للجمهور بشكل مميز وأصبح المشاهد يتعرف عليهم للمرة الأولى ويبحث عن أسماءهم وكل معلومة تخصهم.

وأكّد أنَّ المخرج بيتر ميمي نجح في تقديم «الاختيار2» بشكل مميز ومن ثم يعد من أفضل مخرجي دراما رمضان لهذا الموسم لقدرته على إحداث مزيج بين ما حدث في الواقع وتوظيف مشاهد حقيقية في عمل درامي بإبداع.

وقال «قاسم» إنَّه بجوار التمثيل الممتع للفنان كريم عبدالعزيز في «الاختيار2» يأتي بجواره كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وأداءهما المميز في مسلسل لعبة نيوتن وتحولاتهم النفسية والصراع الدائر بينهما بما ساهم في تقديم مباراة تمثيلية جيدة ممتعة للجمهور، كذلك ياسر جلال كان أداؤه رائعًا في مسلسل ضل راجل.

عائشة بن أحمد قدمت شهادة تعارف مع الجمهور بـ«لعبة نيوتن»

ولفت إلى أنَّ وجود ما يزيد على 28 مسلسلًا في موسم رمضان 2021 يجعل من الصعب اختيار كلمة أفضل ممثل وممثلة خصوصًا مع وجود نجوم نجحوا في هذا الموسم، ولكن في كل الأحوال يتمّ اختيار بعض الممثلات الذين كانت لهم بصمة خاصة مثل الفنانة منى زكي في «لعبة نيوتن» وياسمين عبدالعزيز في «اللي مالوش كبير» وحنان مطاوع في «القاهرة كابول»، فقد نجحنّ في اللعب بالتفاصيل الخاصة بكل شخصية يتمّ تقديمها.

ورأى «قاسم» أنَّ الفنانة عائشة بن أحمد رغم تقديمها بعض الأعمال القليلة السابقة إلا أنَّها مع مشاركتها في «لعبة نيوتن» تعرف عليها الجمهور في هذا الموسم وتعد من الوجوه المبشرة بالخير في الدراما.

وفيما يخص السيناريو الذي يحصل على لقب الأفضل في دراما رمضان، قال «قاسم» إن غالبية السيناريوهات أصابها المط والتطويل ومنهم من ابتعد عن الهدف من العمل وأصاب المشاهدين بالملل بسبب «الحشو» الزائد.