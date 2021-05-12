تعرف على المساجد التي تقام بها صلاة عيد بجنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء الانتهاء من التجهيزات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تجهيز جميع المساجد الكبرى في كل المدن، لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك غدا الخميس، وجرى عقد اجتماعًا أمنيًا موسعًا، بحضور اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، والقيادات الأمنية بالمحافظة لوضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين صلاة العيد.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن هناك أفراد أمن أمام كل مسجد لتأمين دخول المصلين، ولن يسمح بدخول أي مواطن لا يرتدي كمامة، والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى أنه سيقوم بأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، يعقبها جولة تفقدية بمنطقة السوق التجاري لتقديم التهنئة للمواطنين، وأصحاب المحلات والبازارات في المنطقة.

وناشد المحافظ مواطني المحافظة بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم اصطحاب الاطفال، وأخذ مصلية وكمامة عند التوجه المساجد.

من جانبه قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى تجهيز المساجد الكبرى بمدن المحافظة المختلفة التي جرى تخصيصها لتأدية صلاة عيد الفطر بها.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له اليوم، أن إجمالي المساجد التي من المقرر أن تؤدي بها صلاة عيد الفطر 226 مسجدًا في كافة مدن جنوب سيناء، وجرى تجهيز جميع المساجد بعد تعقيمها مع استمرار غلق دروات المياه وتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وقال وكيل الوزارة أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لن تزيد خطبة عيد الفطر عن 10 دقائق، ولن يسمح بالصلاة في أي مساجد غير التي أعلنت عنها المديرية، وجرى تحديد أمام لكل مسجد لتأدية الصلاة وخطبة العيد.