تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2021 في شبين الكوم

مع قدوم عيد الفطر المبارك 2021، يبحث المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في شبين الكوم، بعدما أعلنت البحوث الفلكية أن العيد سيوافق يوم الخميس 13 مايو الجاري، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عن موعد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء، الموافق 29 من رمضان الموافق يوم الرؤية، لكن يشغل موعد صلاة العيد الكثير من المسلمين.

وتقدم «الوطن»، موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظة المنوفية، وفق إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

"ممنوع الأكل والشرب".. ضوابط أداء صلاة العيد في المساجد

واستعدت محافظة المنوفية لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال برفع درجة الاستعداد التام والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف المصرية، بشأن فتح المساجد لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وقال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إن عدد المساجد الكبرى التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر 4094 مسجداً بنطاق المحافظة.

وأكد التنبيه على أئمة المساجد بألا تزيد مدة التكبيرات على 7 دقائق والخطبة على 10 دقائق والتأكيد بعدم فتح المساجد أمام المصلين، إلا قبل الصلاة بـ10 دقائق ولا يتم فتح مصلى السيدات إلا تحت إشراف مشرفة معتمدة وعدم اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات داخل المساجد.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في شبين الكوم.. الساعة 5:28 دقيقة

ووفق الحسابات الفلكسة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في شبين الكوم، سيكون في تمام الساعة كفر 5:28 صباحًا، يعقبها أداء خطبة قصيرة للإمام المُعين من وزارة الأوقاف، فضلًا عن وجود مراقبة شديدة لمنع التزاحم، حيث شددت وزارة الأوقاف على المصلين بضرورة اتباع علامات التباعد الموجودة بالمساجد، بحيث لا تقل المسافة عن متر، وتجنب السلام والأحضان خلال صلاة عيد الفطر 2021، منعا لانتشار فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في شبين الكوم.. احمي نفسك

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، على أئمة المساجد بعدم إقامة صلاة العيد بأي ساحات أو أماكن مفتوحة من الساحات العامة بمراكز الشباب والزوايا تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء واستمرار القيام بأعمال التطهير والتعقيم لكافة المساجد حتى اليوم السابق لعيد الفطر وعدم فتح دورات المياه، مضيفاً أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التابعة للمديرية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات وإلزام المصلين باصطحاب سجادة الصلاة الشخصية وارتداء الكمامات الطبية وعدم دخول أي مصلى غير ملتزم مع مراعاة التباعد الاجتماعي والانصراف مباشرة عقب الانتهاء من أداء الصلاة.