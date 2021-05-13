حظك اليوم الخميس 13-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء الازدواجية إذ يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا ومرحًا، ويمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اقتران القمر مع عطارد يمدك باليقظة وسرعة البديهة، ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.