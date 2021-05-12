الأمن يكشف ملابسات فيديو حريق «ورشة فوانيس» في المطرية: حادثة قديمة

تمكّنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تمّ تداوله من مقطع فيديو يظهر نشوب حريق في أحد مصانع «الفوانيس» الموجود في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

الواقعة تعود إلى بداية الشهر الجاري

ومن خلال التحريات وعلميات الفحص التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أنَّ الفيديو لواقعة قديمة، تعود أحداثها إلى بداية الشهر الجاري، عندما ورد بلاغ من قبل الأهالي للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، يفيد باندلاع حريق في إحدى الورش الموجودة بأحد العقارات في منطقة المطرية، حيث دائرة قسم شرطة المطرية.

الحماية المدنية في موقع الحادث

بعد ورود البلاغ للأجهزة المعنية، تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق المبلغ عنه، ليتبين أنَّ الحريق نشب في ورشة لتصنيع «الفوانيس»، كما تبين من خلال الفحص والتحريات أن هذه الورشة غير مرخصة.

وبعدما تمكّنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، توصل فريق البحث إلى أنَّ السبب وراء الحريق كان ماس كهربائي، ما أدى إلى امتداد النيران بعد ذلك إلى صالة ألعاب رياضية موجودة في الطابق الأعلى للورشة من نفس العقار الواقع فيه الحريق.

الحادث أسفر عن إصابات

تمكّنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى الطوابق الأخرى في العقار، إلا أنَّ الحريق أسفر عن وقوع عدد من الإصابات لأشخاص من الذين كانوا موجودين وقت الحادث، حيث تعرضوا لحالات اختناق، ليتمّ نقلهم جميعًا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وقد خرجوا جميعًا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية.

القبض على مالك الورشة

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، قامت قوات الأمن حينها بإلقاء القبض على مالك الورشة التي حدث بها الحريق، وبسؤاله أقرّ بما جاء بالفحص وأسفرت عنه التحريات، لتيم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.