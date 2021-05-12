أوقاف جنوب سيناء تشن حملات لتعقيم المساجد استعدادا لصلاة العيد

شنت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملات لتعقيم وتنظيف المساجد الكبرى التي من المقرر أن يقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

تعقيم المساجد وأماكن تواجد المواطنين

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، التشديد على أئمة المساجد بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، و تعقيم جميع المساجد والأماكن التي يتواجد بها المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له، اليوم، أنه جرى شن حملة موسعة لتعقيم المساجد التي سيؤدي بها صلاة عيد الفطر المبارك، وجرى الانتهاء من إعداد المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة علي مستوى المحافظة، لإقامة صلاة العيد بها، مع عدم السماح بإقامة الصلاة في الساحات، و لن يسمح بدخول الأطفال إلى المساجد مع ذويهم و ذلك وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وكيل وزارة الأوقاف يناشد المواطنين توخي الحذر

وناشد وكيل وزارة الأوقاف المواطنين، بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وإحضار مصليه خاصه بكل شخص، وارتداء الكمامات.

وقال وكيل الوزارة أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لن تزيد خطبة عيد الفطر عن 10 دقائق، ولن يسمح بالصلاة في أي مساجد غير التي أعلنت عنها المديرية، وجرى تحديد أمام لكل مسجد لتأدية الصلاة وخطبة العيد.

تجهيز 226 مسجدًا في كافة مدن جنوب سيناء

جدير بالذكر أنه جرى تجهيز 226 مسجدًا في كافة مدن جنوب سيناء، لأداء صلاة عيد الفطر، مع استمرار غلق دروات المياه وتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، وتواجد أفراد أمن أمام كل مسجد لتأمين دخول المصلين، وعدم السماح بدخول أي مواطن لا يرتدي كمامة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.