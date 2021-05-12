صيانة حنفيات الحريق بكافة مدن محافظة جنوب سيناء

يحرص الجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء، على عقد الاجتماعات الدورية النصف الشهرية، لمناقشة المشروعات الجارية وتذليل العقبات ان وجدت.

إنشاء عدد 50 منزل بدوي بمدينة طابا

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري إنشاء عدد 50 منزلا بدويا بمدينة طابا بالتعاون مع صندوق العشوائيات، كما تقرر البدء في أعمال تطوير شاطئ مدينة رأس سدر، بعقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بطول 1.6 كيلو متر، وتبلغ تكلفته التقديرية 10 مليون جنيه، ليكون متنفسًا لأهالي المدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جاري صيانة حنفيات الحريق بكافة مدن المحافظة، بإجمالي 211 حنفية حريق كمرحلة أولي، وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية، وشركة المياه، والشئون المالية بالمحافظة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الذي عقده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة رأس سدر، والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة طابا، وتذليل العقبات التي قد تعيق أعمال التنفيذ .

كما ناقش المحافظ مع رئيس مدينة رأس سدر، المشروعات الجاري تنفيذها على أرض مدينة رأس سدر، والتي منها تطوير طريق القرى السياحية, ومحطة تحلية لمياه البحر.

غلق محرقة النفايات بمدينة نويبع

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري غلق محرقة النفايات بمدينة نويبع، بعد افتتاح محرقة النفايات بطور سيناء، والتي من المقرر افتتاحها عقب اجازة عيد الفطر المبارك، كما سيجري افتتاح مضمار الهجن التنشيطي، ودار مناسبات بمدينة نويبع في 30 يونيو المقبل.

وأضح المحافظ، أن مشروع إنشاء محطة تحلية مياه بمدينة نويبع، أوشك على الانتهاء، ومن المقرر أن تعمل بطاقة ١٥ ألف متر ومكعب يومي، بتكلفة تصل إلى ٣٣٠ مليون جنيه، بهدف القضاء على أزمة المياه بالمدينة، وتوفير فرص عمل لأبنائها.

حضر الاجتماع المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، و رئيس مدينة رأس سدر، ورئيس مدينة طابا، ومديري الجهات والمديريات المعنية.