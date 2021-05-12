قرارات مهمة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

قرارات مهمة تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب عيد الفطر المبارك، خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2021، والتي من شأنها الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بآلية عقد الامتحانات، وتأمين اللجان الامتحانية، وتحديد المقررات الدراسية.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم بدء عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في 4 يوليو المقبل، إلكترونيًا، موضحًا أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

«شوقي»: الاعتماد على تقنيات تمنع الغش وتسريب الامتحانات

وأضاف «شوقي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد عيد الفطر، مؤكدًا أنه سيراعي في جميع المدارس الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، من خلال توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بقدر كثافتها الإستيعابية مع ترك مسافة بينهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع، أنه سيتم الإعلان عن ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 عقب عيد الفطر، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، بالتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة في الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاعتماد على تقنيات جديدة تمنع الغش وتسريب الامتحانات.

متابعة المنصات التعليمية

وحث الدكتور طارق شوقي، الطلاب على ضرورة متابعة المنصات التعليمية، ومراجعة شرح المقررات الدراسية من خلال المحتوى الرقمي الذي يتم بثه بشكل يومي، مؤكدًا أن المنصات التعليمية تمكن الطلاب من فهم كيفية الإجابة على طريقة الأسئلة الجديدة التي تعقد بها امتحانات الثانوية العامة.

ولفت، إلى أنه سيتم عقد امتحانات تجريبية في شهري مايو ويونيو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الامتحانات التجريبية تمكن الطلاب من معرفة الشكل النهائي للورةق الامتحانية بالإضافة إلى استعداد المدارس وتجهيز بنيتها التحتية.