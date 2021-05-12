أستاذ جراحة: سلالة كورونا الهندية تصل أوروبا و44 دولة حول العالم

قال الدكتور محمد سليمان أستاذ جراحة القلب ورئيس قسم البحث العلمي بمستشفى كاترينا الهولندية، إن فيروس كورونا الهندي المتحور دخل أوروبا، فقد جرى اكتشاف حالات في المملكة المتحدة وهولندا، كما وصل إلى 44 بلدا على مستوى العالم، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية، وصفته بأنه «مثير للقلق»، لأن أي تحور جديد يكون عليه علامات استفهام، مثل سرعة الانتشار ومدى فعالية اللقاحات.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن انتشار الفيروس المتحور سريع لأن نسبة مقاومته لا تكون كبيرة، كما أن اكتشاف الأعراض والمشكلات التي يسببها لا يحدث بسرعة، موضحًا: «في البداية يبدو كأنه سريع الانتشار، لكنه بعدما يدخل البلاد يقلّ انتشاره مع الوقت».

وتابع بأن أكبر دولة تأثرت بمشكلات هذا التحور هي الهند، لأنها ذات كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى التجمعات الكبيرة، مثل التجمعات الدينية.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية، من سلوكيات المواطنين في إجازة عيد الفطر المبارك، التي قد تسبب زيادة كبيرة في أعداد الإصابات، لافتةً إلى أنه خلال أسابيع قليلة ستبلغ أعداد الإصابات في الإقليم لـ10 ملايين مصاب.

وأكدت المنظمة العالمية، أن كثيرا من الناس يتساهلون ولا يلتزمون بالتدابير اللازمة، ناصحة بأداء صلاة عيد الفطر منفردين أو مع الأسرة في المنزل، وتجنب التهنئة بالملامسة البدنية، وتجنب إقامة الولائم وغيرها من اللقاءات الاجتماعية.

وفي وقت سابق، وضعت وزارة الأوقاف، ضوابطا لصلاة العيد بحيث تقام صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات، مع ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد واصطحاب المصلية الشخصية وتطبيق التباعد الاجتماعي.