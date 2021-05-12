«مسحراتي المحروسة» يتناول كثرة الإنجاب في حلقة جديدة: «كتر الخلف خيبة»

تناول برنامج «مسحراتي المحروسة» المذاع على منصة «البلاتفورم»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حلقة جديدة مسألة كثرة الإنجاب، محذرا من أن «كتر الخلف خيبة».

وعرض البرنامج بعض الصور والرسوم المتحركة التي تحذر من نتائج كثرة الإنجاب على الأسرة المصرية وتأثيره على الأطفال والآباء والأمهات.

وعلى خلفية موسيقية هي «طبلة المسحراتي» قالت الشخصية الكارتونية «مسحراتي المحروسة»: «تزوجن وتأهلن، كوشة بعد كتب كتاب، سنة واتنين وخمسة وستة يا أحباب، لقيت الست بتخلف وأنا مهاود ومتخلف، وهوب لقينا شقتنا بقت كتاب، مراتي الصحة خانتها، وأنا شعري المسبسب شاب، وشقتنا بقت روضة، وهي يادوب أوضة وأوضة، ومهما أجيب مبيكفيش، وبتقولي الغراب يا ما جاب».

وأضافت: «أنا والله يا سيدنا وماليكو عليا أي يمين، ساعات بنسى وبتلخبط ما بين فتحي وبين نسرين، هأكلهم وألبسهم وأعلمهم يا خلق منين، صحيح كتر الخلف خيبة وإهمال العيال عيبة، نعاتب مين وإحنا كلنا عارفين إن الخلفة كل ما تكتر بتكتر خانة المجانين.. أنا والله بتبهدل وبتكعبل 200 مرة عشان أوصل لحد الباب.. أنا بصرخ وأنا العاقل وأنا المجنون، كفاية اتنين ماهوش مشمش وعد ليمون، كفاية 2 بلاش نبقى 200 مليون».

هذا، وتتعاون منصة البلاتفورم في تنفيذ هذا البرنامج، مع المجلس القومي للمرأة، وتدور فكرته حول مسحراتي يجوب شوارع القاهرة التاريخية، ويقوم بإيقاظ سكان المنطقة من أجل السحور وهو يسرد تاريخ تلك المناطق المهمة، ومن أبرز المعالم التي يرصدها البرنامج مناطق الجامع الأقمر ومسجد الغوري وشارع المعز لدين الله الفاطمي.

البرنامج يتضمن العديد من المشاهد التي تؤديها شخصيات كرتونية، مع عدة أشعار من كلمات إبراهيم الرفاعي، ومن إخراج الدكتورة زينب زمزم، ولحن وغناء مجدي الرشيدي.