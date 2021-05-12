«الصحة» تتوقع موعد تراجع معدلات الإصابة بكورونا: نهاية مايو الجاري

أشاد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، بالسيطرة على الوضع الوبائي في مصر، قائلا: «بالنسبة للوضع في مصر مقارنة بالدول الأخرى، إحنا في نعمة كبيرة جدا بفضل ربنا وبفضل القيادة السياسية، على نهاية شهر مايو هتبدأ أعداد الإصابات تقل».

وأضاف «عيد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات وإجراءات مهمة، مشددًا على أن إجراءات وزارة الصحة والسكان، حازت إعجاب كل منظمات العالم: «مصر بها الآن 350 مركز تطعيم، بخلاف أرض المعارض الذي يستهدف تطعيم قرابة 10 آلاف شخص يوميا، ونجهز في محافظة الجيزة مبنى الفنون ليشتمل على 60 عيادة، وجرى تسجيل 2.8 مليون مواطن، وطعمنا أكثر من مليون شخص بالجرعة الأولى، و239 ألفا بالجرعة الثانية».

ولفت إلى أن مصر لم تكن بعيدة عما يحدث عالميا والتحديات التي تواجه العالم وما يجب اتخاذه من إجراءات وقائية، موضحًا أن مصر سجلت أكثر من 239 ألف إصابة مؤكدة منذ فبراير 2020، و14 ألف حالة وفاة.

وأوضح أن الزيادة في أعداد الإصابات مؤخرا سببها التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية: «رصدنا عددا كبيرا من المواطنين لا يطبقون التباعد الجسدي، وهو ما بدا جليا في الأسواق والمقاهي والمواصلات العامة وغيرها».

وعلق على الوضع الوبائي العالمي، موضحًا أن إصابات كورونا انخفضت وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وشهد العالم نحو 160 مليون إصابة وأكثر من 3 ملايين حالة وفاة، موضحًا أن الهند سجلت في الأسبوع الماضي أعلى إصابات على مستوى العالم يليها البرازيل وأمريكا وتركيا والأرجنتين.

وأشار إلى أن الهند لا تزال متصدرة مشهد إصابات كورونا إذ تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات الجديدة، إذ بلغت الإصابات اليومية في المتوسط ما يقرب من 400 ألف حالة، وجرى تسجيل أكثر من 2.7 مليون حالة في الأسبوع الماضي، بزيادة 6%، ومثلت إصاباتها في الأسبوع الماضي 50% من إصابات العالم.