أحمد عز: المؤامرات ضد مصر في «هجمة مرتدة» مستمرة لـ 2030

أعرب الفنان أحمد عز عن فخره الشديد بتجسيد دور رجل المخابرات العامة المصرية في مسلسل «هجمة مرتدة»، قائلا: «شرف كبير جدا أن أقوم بدور أحد رجال المخابرات العامة، وأنا فخور أنني قدمت أعمالا وطنية وحظيت بإعجاب المشاهدين، وبطولاتنا كثيرة قوى ونحتاج نعمل أعمال درامية زي كدة كتير».

وكشف «عز»، خلال تصريحات تليفزيونية، عن تفاصيل شخصيته التي تحمل جانبا فكاهيا في المسلسل، قائلا: «احنا دايما كمصريين بنمزج ما بين الجد فى حياتنا، والمزحة أو الإفيه زي ما بنقول، والشخصية لما يبقى فيها ده بتبقى قريبة من الناس، لأن المصري ساعة الجد بيكون جد جدا وابن بلد ومعدنه بيظهر وده معدن المصرى طول عمره».

ولفت إلى أن ما تم تقديمه في مسلسل «هجمة مرتدة» هو حقائق واضحة وموثقة بنسبة 100%، بدون أي تزييف، «رسالة المسلسل هي أننا عندما نختلف يكون الاختلاف ما بيننا في الداخل، ولكن يجب أن نحافظ على دولتنا بشكل كبير، وكل واحد بيشتغل فى مهنته هو جندي فى مصر ويجب أن يحافظ على بلده».

وأشار إلى أن هذه المؤامرات التي تعيشها مصر والمشاكل التي نشهدها سوف تستمر كما تحدث المسلسل لعام 2030، لافتا إلى أن شخصية ريكاردو التي وردت في المسلسل هو شخص حقيقي يعمل في جهاز مخابراتي مُعادٍ، «مصر قوة كبيرة في العالم والشرق الأوسط وكلما تقف على أقدامها وتحاول النهوض ينزعج كارهوها الذي يكنون العداء لها».

وتابع الفنان أحمد عز أن الفترة المقبلة تتطلب إنتاج العديد من المسلسلات الوطنية، قائلا: «محتاجين نعمل النوعية دي من الدراما كل سنة، والنجاح فى هجمة مرتدة ليس نجاحا فرديا ولكن نجاح كل فريق العمل، والعمل الفني يحتمل أكثر من بطل، والجمهور قلبه كبير جدا، تعالى نشتغل وننجح كلنا وبلاش النزعة الوحداوية دي فى الأعمال».