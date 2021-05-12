اعرف إزاي هتقضي العيد من برجك «النوم والمشاكل والسفر»

في المناسبات والأعياد يتطلع الكثيرون إلى قضاء أوقات مميزة مع الأهل والأحباب، ومع قدوم عيد الفطر واحتفال الناس به يقرر البعض اختيار طريقة معينة للاحتفال سواء بالتجمعات أو لقاء الأصدقاء أو السفر وخلافه.

وفي هذا الصدد، يخبرنا علم الفلك والأبراج حظوظ الأبراج في عيد الفطر وكيف سيقضي كل برج أيام العيد، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لافتة إلى أن الأبراج الهوائية مثل الجوزاء الميزان الدلو بالإضافة إلى الحمل والأسد هم الأكثر حظا في أول يومين في إجازة عيد الفطر.

وقالت عبيرة فؤاد، إن تلك الأبراج سيكون لديها أوقات جيدة للسفر والانطلاق في أيام العيد.

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء سيكون لهم سحر وجاذبية وسيطرة وسينجحوا في لفت الأنظار إليهم.

كما أن مواليد برج الميزان سيكون لديهم يوم رائع للسفر والخروج والانطلاق.

حظوظ برج الدلو

سيكون لديهم طاقة مميزة لقضاء أوقات عاطفية وعائلية، وإذا كان لديهم أطفال فسيكون هناك يومين مميزين للتواصل والتفاهم مع الأولاد.

حظوظ الأسد والحمل

سيكون لديهم في أول أيام العيد اجتماعات عائلية وتبادل فكري مع الأصحاب ويمكن إنشاء صداقات جديد.

وحذرت عبير فؤاد، مواليد العذراء والقوس في أول وتاني يوم العيد «لازم ياخدوا بالهم فيه ناس هتستفزهم، وممكن يقابلوا ضغط في العمل وتوتر ومش هيبقوا مبسوطين، لازم يكونوا متماسكين أمام أي ضغوط وعليهم ترتيب أولوياتهم وتنظيمها».

القوس

عليهم الحذر فقد يكونوا عرضة لمشاكل زوجية أو عاطفية، لابد أن يأخدوا بالهم ويتجنبوا الصدام مع الشخص المرتبطين به، وماليا عليهم ألا يغامروا، وعليهم القيادة بحرص وهدوء.

السرطان

سيأخذون وقتا من الراحة ويكونوا بحاجة للنوم، والاسترخاء، ولو مضطرين يسافروا عليهم فعل ذلك في سرية وكتمان حيث أنهم معرضون للحسد، وعليهم أن يتناولوا طعاما صحيا، مضيفة «هيبقى عندهم نشاط بعد الكسل في تالت يوم العيد».

وحذرت عبير، أصحاب الحمل والميزان والجدي في تالت يوم العيد، وطالبتهم بتوخي الحذر «علشان ينهوا العيد بسلام، وممكن يكونوا عرضة لسوء تفاهم عائلي».

الحوت

سيكونوا عرضة أيضا لسوء تفاهم عائلي أو مع الأصحاب وعاطفيا أيضا وعليهم أن يكونوا لبقين ويتجنبوا الدخول في نقاشات.

الثور

اجتماعات عائلية جيدة وتواصل مع الأصحاب والشركاء، وإصلاح للعلاقات في ثالث يوم، ونفس الوضع للحوت والقوس مع عدم المغامرة والحرص على القيادة بهدوء.

الجدي

عليهم أن يحرصوا في أول وثاني يوم من العيد على التوازن بين حياتهم العائلية والشخصية، وسيقومون بزيارات لإرضاء أصحابهم وأحبابهم، ومن الممكن أن يكونوا عرضة لمشاكل زوجية.

برج العقرب

سيكون لديه حظوظ هائلة في ثالث يوم العيد في الرحلات، لافتة إلى أن برج الحوت سيكون لديه طاقة تسمح لهم بمارسة الرياضة.