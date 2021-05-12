حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يميل رجل برج الدلو إلى الحرية في تصرفاته، ويكره أن يُفرض عليه القيود من شريك حياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تميل لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر المعاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة وإذا كان هناك لقاء عاطفي أو عائلي عليك أن تنسى المضايقات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل جمال إسماعيل، ويوافق تاريخ ميلاده 20 فبراير.