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حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأربعاء 12 مايو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه، كما أنّه يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تعدك الكواكب بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة ليلى غفران، ويوافق تاريخ ميلادها 19 مارس.

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