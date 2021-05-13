بعد زيادة أسعار الأعلاف.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الدواجن

توقع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، مواصلة أسعار الدواجن ارتفاعها في السوق المصري عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الشعبة، إن في الفترة الحالية تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا، حيث ارتفع الكيلو في المزارع ليسجل 29 جنيها، والبلدي سجل 45 جنيها بالمزارع، مشيرا إلى أن الزيادة الحالية ستستمر حتى نهاية عيد الفطر.

وأرجع «السيد» ارتفاع الأسعار، لنقص المعروض من الدواجن في السوق المصري قبيل عيد الفطر، مشيرا إلى أن العديد من المزارع لجأت للتخلص من الكميات الموجودة خوفا من إغلاقات إجازة عيد الفطر وهو ما يؤدى بالتبعية إلى استمرار موجة الارتفاع في سعر الدواجن في السوق المصري.

وذكر أن هناك ارتفاعًا بقيمة 1000 جنيها في سعر طن الأعلاف المستخدمة في التربية وهو ما يسهم في رفع سعر بيعها للمستهلك، مشيرا إلى أن الطن حاليًا وصل إلى 9 آلاف جنيها مقارنة بـ8200 جنيها بداية مايو الجاري.

ويبلغ حجم الاستثمارات في سوق الدواجن المصري نحو 90 مليار جنيه، ويعمل به 3 ملايين شخص، وفقاً لوزارة الزراعة المصرية.

وعن أسعار البيض ذكر «السيد»، أن أسعار البيض تهاوت حاليا لتسجل الكرتونة حوالي 24 جنيها لتباع للمستهلك بـ 29جنيها، وهي أسعار غير ملبية لتطلعات المربين في الفترة الحالية.

من جهته، ذكر محسن محمود تاجر دواجن، أن سعر الدواجن البيضاء يتراوح حاليًا بين 35 إلى 36 جنيها للمستهلك، أما البلدي فيصل إلى 47 جنيها للكيلو.

ولفت إلى أن المحال بدأت في إجازة عيد الفطر، ومن المتوقع أن تعاود العمل مرة آخرى منتصف الأسبوع القادم.

وبحسب بيانات صادرة عن الغرف التجارية، تنتج مصر 1.4 مليار طائر سنويًا، فيما يبلغ حجم إنتاج بيض المائدة 13 مليار بيضة سنويًا، ويصل متوسط نصيب الفرد إلى 20 كيلو في العام من الدواجن.