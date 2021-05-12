مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30 والأخيرة.. محمد فراج يطلق منى زكي وتعود لممدوح

في أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30، بدأت باعتذار محمد فراج لسارة زوجته وإخبارها أنه يأتي لها مصطحبا معه مفاجأة لها ويقصد بذلك الطفل إبراهيم.

وعمل سيد رجب في التحقيقات على الاعتراف بأنه هو المسؤول عن زراعة الأفيون، وأن محمد ممدوح ومنى زكي ليست لهما أي علاقة، فيما خرج الثنائي من السجن.

وحاول محمد فراج الهروب بالطفل إبراهيم إلى أمريكا، فيما علم محمد ممدوح ومنى زكي بما فعله فراج وحاولا الدخول إلى صالة المسافرين في المطار ولكن تم منعهم وعلى الفور حجزت منى زكي بجواز سفرها تذكرة إلى لبنان لكي تستطيع دخول صالة المسافرين لإنقاذ ابنها.

وتوسلت منى زكي إلي مؤنس الذي حاول إقناعها بالسفر معهم ولكنها رفضت وأصرت على أخذ إبراهيم منه.

وأثناء بكاء محمد فراج خلال تذكره ما فعلته والدته في صغره ترك لها إبراهيم، وقام بطلاق هنا.

وخرجت منى زكي من المطار وكان ينتظرها حازم والذي طلب منها الحديث سويا في مكان، واعترف حازم لها بقتل شاهين وقرر أن يسلم نفسه.

فيما اعترف الثنائي بحبهما لبعضهما رغم كل الظروف التي مروا بها، ويودع حازم هنا في حالة من البكاء الشديد، لينتهي المسلسل عند تركه منى زكي في طريقه لتسليم نفسه.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».