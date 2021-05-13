رئيس «مكافحة كورونا»: الحرارة لا تؤثر على الفيروس.. واحذروا هذه اللقاحات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن زيادة درجة الحرارة لا تؤثر على انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تستمر الموجة الثالثة طيلة شهر مايو: «أراهن على وعي المصريين في مواجهة كورونا، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتسابق على الحصول على اللقاح».

وحول ما أثير بشأن حصول المواطنين على اللقاحات بطرق لا علاقة لها بوزارة الصحة، أكد أن هذا الأمر لا ولن يحدث، مشددًا على أن وزارة الصحة المصرية هي المصدر الوحيد للقاحات: «أي حد يتلقى اللقاحات خارج وزارة الصحة عليه أن يتأكد أن هذا اللقاح ليس حقيقيا، ولا يوجد جدال في هذه النقطة».

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن السلالة الهندية لم ترصد في مصر حتى الآن، مشددًا على أن القيادة السياسية وجهت باتخاذ التدابير الاحترازية كافة من أجل التعامل مع الوضع.

وتطرق رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى بعض الأعراض الجديدة للموجة الثالثة من فيروس كورونا: «بدأنا نشاهد أعراضا مثل استمرار الحرارة لفترة أطول واختفاء الحرارة ثم عودتها وذلك خلال الفترة الماضية، كما يؤدي إلى احتقان في الحلق وهو ما قد يؤدي إلى ارتشاح في طبلة الأذن، ولكن ليس كعرض مباشر، لكنه عرض من أعراض احتقان الحلق، وهو ما يؤدي إلى خلل بسيط في السمع وليس دائما ويمكن علاجه».