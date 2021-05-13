«الأوقاف» عن استعدادات صلاة العيد: كل الأئمة سهرانين في المساجد لتعقيمها

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوازرة أتاحت صلاة العيد الفطر بالمساجد الكبرى وكذلك المساجد، بمثل الضوابط التي أقيمت بها شعائر صلاة الجمعة، خلال الفترة الماضية، متمنيا أن تتسع المساجد صباح العيد لجميع المصليين، كما يحدث في صلاة الجمعة.

وأشار «طايع»، خلال مداخلة هاتفية، الأربعاء، مع برنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة extra news، إلى أن الوزارة أتاحت من قبل صلاة العيد داخل البيت، إذا خشي المصلي من التزاحم ونقل العدوى، موضحا أن هذا الأمر أتيح أيضا على مستوى صلاة العيد، لافتا إلى أن جميع أئمة الوزارة سيقيمون في هذه الليلة بالمساجد، من أجل تعقيمها وتجهيزها لاستقبال المصليين.

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن صلاة العيد يجوز صلاتها في البيت، إن خشي المصلي على نفسه من التزاحم أو نقل العدوى إليه أو غيره.

وأوضح الشيخ جابر طايع، أن الوزارة في حالة استنفار دائم منذ بداية شهر رمضان الكريم، على مستوى متابعة المساجد والتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حتى مر شهر رمضان دون حدوث أي تزاحم أو خروقات للإجراءات والتدابير الاحترازية، التي كانت متخذة من قبل لجنة إدارة أزمة وباء كورونا بمجلس الوزراء.

ولفت «طايع» إلى أن الوزارة حرصت على تطبيق تلك التدابير كاملة خلال الشهر الكريم، مشيدا بالشعب المصري في هذا الأمر، مشددا على أن «الشعب المصري كان هو الرائد والبطل في هذا الشأن، بعد تفهمه لطبيعة المرحلة وهذا الظرف الاستثنائي، الذي فتحت فيه المساجد لتؤدي فيها شعائر الصلوات».

وتابع: «اعتقد أن البطل في هذا الشأن كان المواطن بصفة أساسية، كونه هو من حافظ على الكمامة داخل المساجد، وهو من فضل التباعد عن باقي المصليين، كما أنه هو من كان حريصا على الوضوء في بيته، ويذهب للمسجد للصلاة فقط».

وأكد الشيخ جابر طايع، أن «كل الأئمة سهرانين طول الليلة دي في المساجد لتعقيمها وتطهيرها».