«قبل ما تخرج».. 3 أفلام سينمائية في موسم عيد الفطر «فيديو»

يحتفل المصريون اليوم ببدء عيد الفطر المبارك، الذي يشهد عودة المنافسة بدور العرض السينمائية، بعكس العام الماضي، الذي كان قد شهد غلقا لها، بسبب الإجراءات الإحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

ويشهد موسم عيد الفطر المبارك هذا العام عرض 3 أفلام سينمائية، تأتي جميعها في الإطار الكوميدي، ويتنافس من خلالها عدد من النجوم، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير قائمة بالأفلام المقرر طرحها في عيد الفطر المبارك.

أحمد نوتردام

يعود الفنان رامز جلال للسينما بعد غياب عامين منذ عرض آخر أفلامه «سبع البرومبة»، الذي عرض عام 2019، من خلال فيلم «أحمد نوتردام»، الذي يشاركه في بطولته كل من غادة عادل، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني.

وتدور أحداث الفيلم حول وقوع عددا من جرائم القتل والاختطاف، التي يرتكبها قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وحينها يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية «أحدب نوتردام» الشهيرة، ليقرر الصحفي أن يتنكر في شخصية شبيهة، ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ثانية واحدة

كما يعرض فيلم «ثانية واحدة» خلال موسم عيد الفطر المبارك، الذي يأتي من بطولة مصطفى خاطر ودينا الشربيني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حينما يتعرف شاب على فتاة ويسبب لها الكثير من المشكلات، متى يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير، وتستمر أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من فتحي عبدالوهاب، سوسن بدر، أوس أوس، محمود حميدة وعلا رشدي والفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

ديدو

كما يعرض فيلم «ديدو»، من بطولة كريم فهمي وعدد من نجوم الكوميديا، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول شاب يدعى «ديدو»، الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة عالم ثري، ويكشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، ليقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

ويشارك في بطولة الفيلم حمدي المرغني، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت ونور قدري، مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، خلال أحداث الفيلم، ويأتي الفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.