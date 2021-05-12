صاحب شخصية الضابط المنشق «إسلام» يروي رحلته من كمال الأجسام لـ«الاختيار2»

من عالم رفع الأثقال، استهل الفنان أحمد جمال مشواره في عالم الفن، بالمشاركة في مسلسل «الاختيار 2»، وجسد من خلاله شخصية الضابط الإرهابي المنشق إسلام وئام، ليحلم أن يكون انطلاقته نحو هوليوود، وهو من مواليد حي العرب محافظة بور سعيد 1992 وتخرج من كلية التجارة 2013، وينتمي لأسرة بورسعيدية مكونة من الأب، رجل أعمال مستورد لقطع غيار السفن، والأم مدرسة لغة عربية لمرحلة الثانوية العامة وأخت وأخ يكبرهم

وقال أحمد جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه انتقل من محافظة بورسعيد لتصبح إقامته الدائمة في قاهرة المعز، ليقترب أكثر من حلم التمثيل والفن، وذلك بعدما كان لاعبا في رياضة رفع الأثقال.

إبراهيم فرج رشحه عن طريق أوديشن

من رشحه لدوره في مسلسل الاختيار 2 هو مساعد المخرج إبراهيم فرج عن طريق «وديشن»، وذلك بناءً على الأداء في هذا التقديم والتشابه بينه وبين الشخصية في مسلسل الاختيار، حيث يقول: «شعرت بالفرح والمسؤولية عندما اختاروني لأداء الشخصية وحاولت جمع قدرا كبيرًا من المعلومات عن الشخصية بالرغم من سريتها وبالتالي فكانت قليلة، فحاولت الوصول إلى أوجه التشابه مع الشخصية الحقيقية حتى أؤديها على أكمل وجه».

لم ةيشعر «إسلام» أنه غريب عن المسلسل وفريق4عمله رغم حداثة عهده بالتمثيل: «إبراهيم فرج ساعدني كثيرا على التحضير، وتواصلت معه بعد الأوديشن لأن لديه خلفية كبيرة عن الشخصيات، بيتر ميمي وشركة سينرجي ناس محترمة ووفروا لنا كرفانات وكل وسائل الراحة للممثلين، فقد كانت المشاركة في هذا المسلسل في بدايتي حلم كبير، وعاملوني بنفس معاملة النجوم الكبار».

رفضت أدوار أكشن كثيرة

وعن كونه رياضي وانضم إلى التمثيل مثل غيره من النجوم، قال: «أحب أن أكون مميزا في أي مكان أشارك فيه، وأسعى إلى أن أكون مميزا، شايف إن الأبطال الرياضية بتطلع في شخصيات معينة زي الشحات مبروك وكرم جابر وتحديدا في أدوار الأكشن، وأنا لا أسعى إلى هذا الأمر، لكني أسعى إلى تقديم كل الأدوار، ورفضت أدوار أكشن كثيرة».

إشادة بدور الدولة في معركة الوعي

وأشاد الفنان الصاعد بجهود الدولة المصرية في معركة الوعي، معتبرًا أن الفن هو الطريقة الصحيحة لتوعية الشباب: «الناس اللي مش متابعة أخبار، هيشوفوا الموضوع بشكل بسيط على يد فنانين يحبونهم، مسلسل زي الاختيار 2 يبرز فترة زمنية ستتحدث عنها كتب التاريخ، المسلسل هادف جدا ويتناول فترة كبيرة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات في عمر الوطن سيتابع المواطن تفاصيلها طوال 30 سنة».

وأوضح: «الأعمال الوطنية اختلفت من ساعة ما الرئيس السيسي مسك البلد، بينور ويوجه على التوعية من حيث الميديا والدراما.. الأعمال الدرامية واخدة حقها في عصر الرئيس، والدولة لا تحارب في الأرض، لكنها تحارب في الفكر».

كواليس تصوير مرهقة لـ16 ساعة يوميا

وحول كواليس التصوير، قال: «تعبنا في التصوير، بدأنا منذ شهر ديسمبر، في حدود من 12 إلى 16 ساعة، مهنة التمثيل مش سهلة، وذلك بالرغم من أنني بطل كمال أجسام ومتعود على التعب والإجهاد والتمرين الشاق»، مشيرًا إلى أن الجو كان حارا صباحا وباردا ليلا، وكان فريق العمل شبه معزول عن العالم الخارجي في منطقة الحزام الأخضر بالشيخ زايد، كما أشرف ضباط على تعليمهم استخدام السلاح والتعامل كضباط عاديين، إذ يجسد دور ضابط منشق.

موقف رائع مع أحمد مكي

وحكى موقفا جمعه مع النجم أحمد مكي، خلال الكواليس، أظهر فيه تواضعا كبيرا في التعامل معه: «خلصنا مشهد وكان لسة مخلص الحجر الصحي بعد كورونا، وكان أول يوم ينزل في التصوير، قلت له ألف سلامة عليك، وطلبت منه نتصور سويا، والدنيا كانت زحمة في مدينة الانتاج وطلب مني نتصور في الكرفان، فرحت واتأخر شوية وفكرت إنه مشغول، لقيت مساعده بيخبط عليّ وبيقولي جاهز وباعتني عشان نتصور».

ردود فعل رائعة

وأعرب عن سعادته بردود الفعل على المسلسل، مشيرًا إلى أنه تلقى بعض التعليقات الطريفة على مشاركته في المسلسل: «الناس اللي معرفهاش قالولي ليه كدة؟! ما انت كنت ظابط، ليه عملتوا في نفسكم كدة، وإحنا كرهناكم في الدور».

مشوار رياضي قصير .. ولكن ناجح

كما تطرق إلى مشواره الرياضي، وكشف عن أنه فاز ببطولة العرب في كمال الأجسام في عام 2019 بأسيوط في شهر إبريل، إذ بدأت التمرينات في الجيم عندما كان طالبا في الصف الثالث الثانوي وكان يبلغ من العمر 17 عاما: «البداية كانت غريبة، فقد كنت نحيفًا جدا وعاوز جسمي يبقى مليان عشان الهدوم، ولما اتمرنت ظهر التأثير بسرعة، وبالفعل الكباتن قالوا لي جسمك بطل».

وتابع، أن أول مشاركة له كانت ببطولة المحافظة ثم حصل على بطولة الجامعات لأكثر من عام، وفي عام 2017 شارك في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية وفاز بها، ثم فاز بعدها ببطولة الجمهورية للدرجة الأولى، وحصل على كأس مصر بعدها بعامين، ثم حصل على بطولة العرب بعدها بشهر، ثم اتجه إلى عالم الإعلانات والفن.

مثله الأعلى

وبالنسبة إلى مثله الأعلى، قال الفنان الصاعد أحمد جمال: «الأب الروحي لي سيلفستر ستالون، عملت إعلان السلاب كنت شبيهه في مصر، ولما جالي كنت مبسوط رغم أنني شاركت في شوت، وكنت سعيدا بتجسيد هذه الشخصية، والمخرج انبهر من الشبه الفظيع بعد المكياج، وأحب آلباتشينو وهو حوت تمثيل وأيقونة التمثيل في العالم، وفي مصر أفضل دكتور يحي الفخراني ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وفتحي عبدالوهاب فهو عملاق تمثيل، وسأدرس بعض الأعمال المعروضة عليّ بعد شهر رمضان».

طموح لا سقف له

وأكد أن لا سقف لطموحه، وأنه يتمنى أن يصل إلى العالمية ويشارك في أعمال فنية بهوليود: «عيني رايحة لبعيد، ونفسي أعمل حاجة عالمية، وعندي عمين في أمريكا معاهم الجنسية، ومعظم العيلة في أمريكا، وعمامي فخورون بي جدا، وأسعى إلى العالمية وهوليود، لكنني يجب أن أنجح في مصر أولا، لأن من ينجح في مصر سينجح في أي مكان بالعالم».