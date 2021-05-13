الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصر.. وإغلاق تام للمقابر والحدائق

أدى الآلاف من أبناء محافظة الأقصر صلاة عيد الفطر المبارك في أكثر من 1000 مسجد مخصص للصلاة في المحافظة.

والتزم مقيمو الشعائر وأئمة المساجد بتعليمات الوزارة التي أكدت على أن تكبيرات العيد لا تتعدى 7 دقائق، والخطبة لا تتعدى 10 دقائق.

وعقب الصلاة وخطبة العيد، تحولت الساحات المواجهة للمساجد إلى «لوكيشن تصوير» لالتقاط الصور التذكارية.

ووزعت العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية الماء والتمور والشكولاته على المصلين، في مبادرات تقام سنويا أثناء الأعياد.

ووزع أطفال بمدينة الأقصر بسكويت وكحك العيد على المارة في الشوارع، احتفالا بالعيد، ولم تسجل غرفة عمليات محافظة الأقصر أي حوادث أو مشكلات في أول ساعات العيد.

وكانت الأجهزة التنفيذية والأمنية في الاقصر أغلقت ساحات الصلاة بناء على تعليمات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، والاكتفاء بالمساجد التى يؤدى فيها صلاة الجمعة فقط.

كما أغلقت الحدائق العامة والمقابر أمام الزوار، ونشر مئات من أفراد وأمناء الشرطة على طول الكورنيش الجديد، لمنع التجمعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وأغرقت المساحات الخضراء المنتشرة في الأقصر بالمياه لمنع التجمعات، فيما فتحت المناطق الأثرية بشكل طبيعي أمام السائحين والزوار.