الآلاف يؤدون صلاة العيد في 1900 مسجد بأسوان

أدى الآلاف من أهالي أسوان، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر فى 1900 مسجد بمراكز محافظة أسوان الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة ، إدفو» ، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

المحافظ ومدير الأمن يصليان بمسجد الطابية

وأدى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء عصام عثمان مدير الأمن، صلاة العيد بمسجد الطابية بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، بينما أدى خطبة العيد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان حول الأخلاق.

وطالب عزت المصلين بضرورة أن تستمر الأخلاق الحسنة التى تعلمناها خلال الشهر الكريم من انفاق وصلة الرحم وغيره من الأخلاق الحميدة .

محافظ أسوان يوزع عيدية 50 جنيه للأطفال

وعقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك وخروجه من مسجد الطبية وزع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان العيدية على عدد من الأطفال بواقع 50 جنيه لكل طفل، حيث تسابق عدد كبير من الأطفال لتهنئة المحافظ واستلام العيدية.

1900 مسجد جاهز لصلاة عيد الفطر

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع أقسام الشرطة وإدارات مديرية الأمن للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمجابهة انتشار فيرس كورونا وخاصة تجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بـ1900 مسجد التي يقام بها صلاة الجمعة.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة التباعد وارتداء الكمامات الواقية، بالإضافة إلى غلق الساحات المفتوحة والمقابر وأماكن الترفيه للحد من التجمعات والتزاحم.

الأمن يتابع الالتزام بقرارت الغلق

واستكملت الأجهزة التنفيذية والأمنية جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المحال التجارية والمولات والملاهى والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافتيريات والمطاعم بقرار الغلق فى التاسعة مساء حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.