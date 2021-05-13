الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بمساجد الغربية

شهدت ساحات الصلاة بمساجد الغربية، توافد آلاف المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من البهجه والسعادة لكافة الأسر والعائلات بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وبسيون وقطور وسمنود وكفرالزيات والسنطة.

وقال السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، فى تصريح سابق، إن عدد المساجد التى تستقبل المصلين لأداء صلاة العيد 3200 مسجد على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن كل مسجد من هذه المساجد يوجد به إمام وعامل، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين.

وكشف عن أنه سيتم تطبيق كافة قرارات وتعليمات وزارة الأوقاف بكل حسم خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا أثناء أداء الشعائر الدينية.

وأشار عبد المجيد، إلى أنه سيتم تحرير محاضر ضد أى شخص يقيم صلاة العيد في غير الأماكن المحددة وذلك حرصا على أرواح المواطنين كما سيتم إصدار قرارات بإغلاق المساجد المخالفة خلال صلاة العيد وإحالة المشرفين عليها إلى التحقيق العاجل.

يذكر أن وزارة الاوقاف أعلنت عن إقامة صلاة العيد في المساجد التي تحددها وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ومنها مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وارتداء الكمامات للجميع داخل المساجد.