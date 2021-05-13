رئيس مدينة رأس سدر يؤدي صلاة عيد الفطر بالمجمع الإسلامي

أدى المحاسب علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، والنائب البرلماني محمد عوض، عضو مجلس النواب بالمحافظة، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الإسلامي بمدينة رأس سدر، بحضور لفيف من القيادات الأمنية و الشعبية، وأهالي المدينة، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأم المصلين الشيخ سليمان عامر، مدير إدارة أوقاف رأس سدر، وتحدث عن فضل الاحتفال بيوم العيد، قائلًا: إن يوم العيد هو يوم الجائزة، والبراءة من الذنوب، والطهارة من العيوب يباهي فيه ربنا سبحانه بأهل الإيمان ملائكته التي تقف على أبواب العرق تبشر الصائمين بمغفرة ذنوبهم، وقبول طاعتهم، ورفعة منزلتهم، فحق لنا أن نفرح بيوم العيد؛ إذ يقول سبحانه: (قل يفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون).

وفي نهاية الخطبة، أكد «عامر» ضرورة الالتزام الدائم بالإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يرفع هذا البلاء «فيروس كورونا»، عن العالم أجمع.

وشهدت المساجد تواجدا أمنيا مكثفا في محيطها، وفي الشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة في الشوارع الرئيسية بكل مدينة لتأمين احتفالات العيد، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.

وطبقت مديرية الأوقاف الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول المساجد لأداء صلاة العيد الفطر المبارك، والتي تضمنت ارتداء الكمامة، واصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، فضلا عن حظر اصطحاب الأطفال، حفاظًا على سلامتهم، مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد بأي من الساحات.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل أوقاف جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، أنه لم ترصد أي مخالفات من قبل المواطنين خلال أداء صلاة العيد، ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية اي شكاوى، والتزمت جميع المساجد بضوابط الصلاة التي أعلنتها وزارة الأوقاف.

وأوضح «الراوي» أن جميع المساجد فتحت أبوابها قبل الصلاة بـ10 دقائق، واستغرق وقت التكبيرات 7 دقائق فقط، وخطبة العيد 10 دقائق، كما فتحت مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من وزارة الأوقاف، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، ومنع اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات، وجرى الغلق عقب الصلاة مباشرة، مع تجنب حدوث أي تكدس من قبل المواطنين.