«سحر» مسيحية تحتفل بعيد الفطر بتوزيع الكحك على المصلين بالإسكندرية «صور»

في بادرة طيبة توضح ترابط المصريين معا، حرصت الدكتورة سحر إبراهيم، منسق عام مبادرة عظيمات مصر، أمينة خدمة بكنيسة العذراء مريم بمنطقة سموحة، على التواجد أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية، خلال صلاة عيد الفطر التي انطلقت صباح اليوم الخميس، لتوزع كحك العيد على المصلين، في أثناء خروجهم من المسجد.

لم تنم سحر الليلة الماضية، بل كانت تستعد لذلك العمل، برفقة صديقتها أماني عزت، واتجها سويا مع فجر اليوم الخميس إلى مسجد القائد إبراهيم، لتقديم كحك العيد للمصلين، في بادرة تدعو إلى ترسيخ المحبة.

فمن يداها التي برز فيها الصليب، تحركت «كحكة العيد» تجاه أيادي المصلين الذين كانوا يمسكون بالمصلية الخاصة بهم عقب انتهاء صلاة العيد، في مشهد يعكس مدى المحبة بين عنصري الأمة المصرية.

تقول سحر إبراهيم، إنها كانت في غاية السعادة من خلال تقديم عمل المحبة، مشيرة إلى أن الكحك قد لا يفرق مع من يأخذه بشكل كبير، إلا أن عمل المحبة وتقديم التهنئة هو المفعول الأبرز في هذه المبادرة.

وأضافت سحر إبراهيم لـ«الوطن»، أنها قد ساهمت برفقة صديقتها أماني، من خلال مبادرة عظيمات مصر، في تقديم وجبات إفطار خلال رمضان المنصرم، مؤكدة أن عمل الخير والرحمة والمحبة قد أكد عليه الكتاب المقدس، وهي ما تؤديه بشكل بسيط.

وأوضحت منسق عام مبادرة عظيمات مصر، أن السعادة لم تكن للمصلين فحسب، بل إنها كانت أكثر منهم سعادة بمجرد مشاركتهم لحظة العيد، واستقبال هديتها البسيطة بابتسامة جميلة وسعادة غامرة.

وأشارت الدكتورة سحر إبراهيم، إلى أنها حرصت على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال توزيع الكحك؛ إذ كانت صديقتها تعقم يد كل شخص بالكحول، قبل أن توهبه هدية العيد المتمثلة في قطعة واحدة من الكحك لكل فرد.