خطبة عيد الفطر بالشرقية تتحدث عن «مشروعية الأعياد في الإسلام»

أدى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

ودارت خطبة العيد، التي ألقاها الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، حول مشروعية الأعياد في الإسلام والتي جاءت لإدخال البهجة والسرور في النفوس وإصلاح ذات البين ومد أواصر التراحم والوئام بين الناس، وكذلك بعض الدروس المستفادة من شهر رمضان الكريم.

وخلال الخطبة تم التأكيد على ضرورة استحضار القيم والمعاني النبيلة التي تحملها هذه المناسبة العظيمة من العطاء والتراحم والتعاطف والتكافل ونبذ الفرقة والصراع والعمل لبناء الوطن.

بينما هنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة الامراض والأوبئة، داعيا المولي عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار علي مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أن حضر الصلاة الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، والأستاذ نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من مديري المديريات الخدمية والمواطنين ، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف.