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محمود مسلم

عاجل.. العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري في الرأس بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
08:59 ص | الخميس 13 مايو 2021
أرشيفية

أرشيفية

عثر الأهالي، صباح اليوم الخميس، على جثة شخص مجهول الهوية مصابا بطلق ناري في الرأس، بطريق مفارق سامي سعد التابعة لدائرة مركز فاقوس.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بعثور الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية مصاب بطلق ناري في الرأس ناحية مفارق سامي سعد.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الحسينية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة.

 

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