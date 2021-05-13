وزير النقل: دخول برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية في الخدمة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية بين شبرا وقليوب في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، وبدخول تلك المنطقه في الخدمة أعلن الوزير دخول 166 كم الخدمه من إجمالي 208 كم .

جاء ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية، لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقان)، وجرى حتى الآن دخول 13 برجا رئيسيا الخدمة وهي ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا ) و12 أبراج ثانوية و67 مزلقان، لافتا إلى أن برج إشارات شبرا يتحكم في 61 سيمافور ضوئي و 35 موتور تحويله.

وأصاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.

ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر 2021.