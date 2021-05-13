«الإسكان»: جارِ تنفيذ 8 أبراج بالمنطقة الشاطئية في العلمين الجديدة

​أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارِ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية من أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور الخامس، بينما جارِ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجًا في المرحلة الأولى بالمدينة.

جارٍ الإعداد لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة بالعلمين الجديدة

وأشار الجزار، في بيان له، اليوم، إلى أنه جارِ الإعداد لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، تتولى تنفيذها شركة «cscec» الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا (68 طابقًا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2.

وأكد أنه من المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 طابقًا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أنه جارِ الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل «البحيرة الرئيسية، الحديقة المركزية، المسجد، الكنيسة، المسرح الروماني، الأوبرا، المباني التجارية والفندقية بالحي القديم، مجمع السينمات».