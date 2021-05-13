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محمود مسلم

أمن القاهرة ينقذ أجنبيا من السرقة في مصر القديمة

كتب:

الوطن
12:55 م | الخميس 13 مايو 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

لاحظت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاثة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، قرر بأنّه حال سيره بذات المنطقة استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه مساعدته مستجديا مبلغا ماليا، وعقب إخراج حافظة نقوده فوجئ بأنّ الأخير خطفها وداخلها مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم، أمكن تحديده وضبطه، وتبيّن أنّه (عاطل، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة وله معلومات جنائية، وبحوزته المسروقات المستولى عليها وكذا سلاح أبيض (كاتر).

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين عقب ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة وعقب ذلك استولى على ما بحوزتهم بأسلوب (النشل، المغافلة، والخطف).

وباستهداف مسكنه عثر داخله على (كمية كبيرة من المسروقات، مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، مجموعة من الشهادات البنكية)، واتخذت الإجراءات القانونية.

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